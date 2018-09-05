«Грапарак»: Вмешательство Москвы может обернуться бедствием для Армении

Ереван, , 09:38 — REGNUM Чрезмерное стремление уладить внутригосударственные вопросы с помощью Москвы может стоить Армении независимости, говорится в статье, опубликованной в газете «Грапарак».

«В интервью российским СМИ второй президент Армении Роберт Кочарян косвенно или между строк обвинил новые власти в том, что они являются «агентом» западного влияния. Казалось бы, именно в ответ на это президент России Путин после десятилетнего перерыва поздравил его с днем рождения, что позволило определенным политическим и экспертным кругам сделать вывод о том, что «Москва сделала серьезную ставку на Кочаряна». Азербайджанская пресса с удовольствием тиражирует информацию некоторых отечественных СМИ о том, что Путин армянским состоятельным лицам России «лично запретил даже копейку предоставлять армянскому правительству». Родную власть можно не любить, быть оппозиционером, но это не значит, то каждый раз надо спешить в Москву, находить кого-то из окружения Путина и нашептывать на ухо, что правительство Пашиняна «соросовское». Второй президент и его окружение, кажется, сделали такой выбор, и некоторые из них в своих стремлениях пошли так далеко, что «лучше Путина понимают и защищают» геополитические интересы России… Этих людей Россия может использовать лишь для оказания давления на новые власти Армении. Основная проблема в этом, поскольку новая Армения пытается создать с Россией равноправные и основанные на взаимном уважении отношения. В противном случае Армения потеряет международную субъектность и наши проблемы будут решаться договоренностями между третьими странами… Сегодня некоторые силы стремятся к Москве. Цель одна — свергнуть правительство Пашиняна и взять реванш. Но решение собственных вопросов при помощи вмешательства чужих может обернуться бедствием, и наша родина превратится в Марзпанство (имеется в виду разделение государства на провинции в Персидской Армении в 428 году — ИА REGNUM )», — говорится в статье.