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В Берлине прошла пресс-конференция движения Сары Вагенкхнехт «Подъем»

Политика

Программа движения еще не разработана, в ее создании примут участие рядовые члены

Берлин, 5 сентября 2018, 09:38 — REGNUM  4 сентября в Берлине прошла федеральная пресс-конференция левого движения «Подъем» (нем. Aufstehen), основанного членами партии «Левые» Сарой Вагенхнехт и Оскаром Лафонтеном, пишет издание WELT.

«Если вы посмотрите вокруг, вы почувствуете, что Германия меняется, но меняется в направлении, которое для многих людей нежелательно», — сказала Сара Вагенкнехт в начале выступления. По ее словам, страна переживает «ощутимый кризис демократии».

В полуторачасовом выступлении лидеры движения рассказали о целях и планах «Подъема». Программа движения будет разработана совместно с его членами со всей Германии при помощи онлайн-дискуссий. В этом поможет разработанное в Сиэтле программное обеспечение Pol. is, которое способно определять мнение большинства и конструировать компромиссные решения.

Основатели движения подчеркнули, что сознательно создавали не партию и не союз, а именно движение. Те, кто будут активны в цифровых дебатах, смогут стать его лидерами.

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К движению уже присоединились около 80 видных политиков и общественных деятелей, в том числе мэр Фленсбурга Симона Ланге, бывший лидер «Зеленых» Людгер Фольмер, члены бундестага Севим Дагделен, Гарри Грюнберг, Фабио де Маси, драматург Берндт Штегеманн и другие.

Людгер Фольмер отметил, что «Подъем» отвергает две противоположные крайности: формулировку «иностранцы, вон!» и открытость границ.

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Как сообщало ИА REGNUM, презентация движения «Подъем» состоялась в начале августа этого года. Сара Вагенкхнет разошлась с нынешним руководством своей партии «Левые» во взглядах на миграционную политику и занялась созданием альтернативного левого движения. По мнению политологов, «Подъем» сможет привлечь в свои ряды тех, кто голосует за правую партию «Альтернатива для Германии».

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Политическая жизнь Германии
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