В Кузбассе избран глава Мысковского городского округа

Мыски, Кемеровская область, 5 сентября 2018, 09:33 — REGNUM В Кемеровской области избран глава Мысковского городского округа. Пост вновь получил Дмитрий Иванов, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.
Выборы состоялись на внеочередной сессии горсовета Мысков. Церемония вступления Иванова в должность состоится 7 сентября.
Согласно данным, которые предоставили в правительстве Кузбасса, 47-летний Дмитрий Иванов трудовую деятельность начал на шахте им. В.И. Ленина, где в 1992 году трудился подземным горнорабочим. В разные периоды Иванов был заместителем председателя профсоюза предпринимателей, зампредседателя горсовета III созыва города Междуреченска, начальником отдела промышленности, строительства и природных ресурсов администрации и первым заместителем главы Междуреченска по городскому хозяйству.
В 2013 году он был избран главой Мысковского городского округа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее был избран глава Таштагольского района Кемеровской области. Администрацию района в третий раз возглавил Владимир Макута.
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А 9 сентября пройдут выборы губернатора Кемеровской области.