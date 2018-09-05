Посол РФ в Индонезии: США не заинтересованы в решении сирийского вопроса

Джакарта, , 09:36 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева прокомментировала заявление Белого дома о том, что «США будут быстро и точно реагировать на любое применение химического оружия, начатое сирийским правительством в Идлибе», сообщает Sindonews.

Посол заявила, что угроза, которую представляет Белый дом, показала, что США и западные страны никогда не были заинтересованы в мирном урегулировании в Сирии, а также в искоренении террористических групп в стране.

«Это показывает, что наши партнеры на Западе не заинтересованы в комплексных решениях в Сирии, не заинтересованы в усилиях по искоренению терроризма», — подчеркнула Людмила Воробьева, проводя ежемесячный пресс-брифинг в своей резиденции в Кунингане, Южная Джакарта, в среду, 5 сентября.

«Главный вопрос в том, почему они не заинтересованы в инклюзивном процессе в Сирии, почему они не заинтересованы в искоренении терроризма?», — добавила она.

Напомним, США заявили, что продолжают следить за ситуацией в Идлибе, после того, как Сирия и Россия заявили, что воинствующие группы разрабатывают химатаку с целью нападения на сирийское правительство.

«Соединенные Штаты контролируют ситуацию в провинции Идлиб, Сирия, где миллионы ни в чем не повинных гражданских лиц находятся под угрозой неминуемого нападения режима Асада, поддержанного Россией и Ираном», — говорится в заявлении Белого дома.