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За последние два года Израиль атаковал Сирию свыше 200 раз

Политика

Агрессия была направлена против «Хезболлы»

Тель-Авив, 5 сентября 2018, 09:34 — REGNUM  Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что за последние два года еврейское государство атаковало территорию Сирии более 200 раз, сообщает 5 сентября Reuters.

Тель-Авив подчеркивает, что его агрессия связана лишь с деятельностью ливанской «Хезболлы», осуществляющей на территории Сирии свои операции, в том числе и перевозку оружия.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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Война в Сирии
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