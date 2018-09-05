Atlantic Council: ЕС не может спасти ядерную сделку, но пытаться нужно

Брюссель, , 09:21 — REGNUM Как бы страны-члены ЕС ни хотели спасти Совместный всеобъемлющий план действий — подписанную в 2015 году ядерную сделку с Тегераном, — у них едва ли это получится, но прилагать к этому решительные усилия ЕС должен, пишет Корнелиус Адебар в статье для Atlantic Council.

Так, ЕС, несмотря на свои обещания защищать компании от введенных США санкций, не сможет сохранить ядерную сделку в силе. Брюсселю не удастся поддерживать экономические связи с Тегераном в условиях мощного давления со стороны Вашингтона. Тем не менее предпринимать соответствующие попытки — немаловажно с политической точки зрения, поскольку так можно заполнить образовавший из-за выхода США вакуум.

Одним из вариантов дальнейших действий ЕС могло бы стать открытие альтернативных каналов, не подпадающих под санкции США. Это необходимо не только в случае с Ираном, но и в случае с Россией, в отношении которой ЕС не всегда стремится следовать политики Вашингтон. Затем, ЕС необходимо выступить с собственными предложениями, поскольку только если Брюссель начнет высказывать свои варианты и средства, у него есть шанс, что к нему будут относиться серьезно как США, так и другие державы, в том числе Россия.

По сути, отмечает автор, ядерная сделка была соглашением между Вашингтоном и Тегераном по одному конкретному вопросу, и после выхода США из соглашения его судьба будет решаться не в европейских столицах, не в Пекине и не в Москве, но исключительно в Тегеране. Сделка будет сохраняться до тех пор, пока исламская республика соблюдает условия договора.

ЕС же лишь — актер поддержки, пусть и играющий очень важную роль. Он не сможет разубедить одну из сторон сделки отказаться от попыток поставить на ней крест, ни с помощью блокирования американских санкций, ни с помощью выделения Тегерану компенсаций. Несмотря на это, Брюссель должен и может продолжать играть свою роль, при этом активно расширяя свое влияние за рамки ядерной сделки.

Напомним, ранее иранское информагентство «Мехр» сообщило, что Тегеран и Багдад пришли к соглашению, по которому стороны прекращают использование доллара в двусторонней торговле, вместо этого переходя на использования исключительно национальных валют обеих стран и евро.