Трамп хотел «убить диктатора», Порошенко живёт обещаниями: Радио REGNUM

Москва, , 11:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 14:00 мск.

Также слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/605.

Читайте ранее в этом сюжете: О хорошей памяти в Кремле и плохой в Литве и на Украине: Радио REGNUM