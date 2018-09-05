Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного отсутствия

Пхеньян, , 09:19 — REGNUM На похороны северокорейского физика-ядерщика Чу Гю Чхана, возглавлявшего комитет по машиностроению Трудовой партии Кореи, прибыл глава КНДР Ким Чен Ын. Фото главы государства опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Публикация ЦТАК примечательна в силу того, что ранее ряд южнокорейских СМИ отметил — Ким Чен Ын не появлялся на публичных мероприятиях более двух недель. В публикации южнокорейского агентства Yonhap говорилось о том, что северокорейские СМИ перестали публиковать новости с упоминанием главы КНДР с 21 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который «исчез» из публичного пространства в середине августа, снова появился на публике.

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