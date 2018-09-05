На Дунае начались румыно-украинские военные учения

Киев, , 09:12 — REGNUM Военные учения Riverin — 2018 начались на Дунае между Украиной и Румынией, сообщает 5 сентября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, учения проводятся между украинским городом Измаил и румынским городом Брэила. Киев направил на учения два малых бронированных артиллерийских катера типа «Гюрза-М», учетный катер «Чигирин» и три катера «Нежин». От Румынии на учения были направлены малый артиллерийский корабль «Lascăr Catargiu» и артиллерийский катер «Rovine».

Отмечается, что военные обеих стран будут тренироваться совместно оборонять прибрежные объекты, маневрировать и обмениваться информацией.

Напомним, ранее на Украине начались международные военные учения Rapid Trident — 2018.

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