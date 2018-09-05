Aztag Daily: Китай входит на Южный Кавказ через Ереван

Ереван, , 09:04 — REGNUM Китай входит на Южный Кавказ через Ереван, пишет ливанско-армянская газета Aztag Daily. В статье отмечается, что Китай является вторым по величине торговым партнером Армении и товарооборот между странами достиг уже 342 миллионов долларов. Газета напоминает, что Пекин начал строительство здания посольства, которое расположится на 40 000 кв. метров, и это будет вторым большим посольством на территории бывшей республики Советского Союза. Недавно открылась также армяно-китайская школа дружбы, на строительство которой ушло более 12 млн долларов, а также была предоставлена гуманитарная помощь в размере 37 млн долларов.

Как говорится в исследовании Симона Сараджяна «Армения и Китай — аргументы в пользу особого сотрудничества», эти отношения должны иметь также военную перспективу.

По его мнению, для укрепления связей в военной сфере можно, например, рассматривать возможность участия армянских воинских подразделений в составе китайского войска, если, допустим, Китай примет решение отправить войска в рамках миссии ООН. Если армянские миротворцы могли находиться под немецким командованием в Афганистане, то почему не участвовать в миссии ООН под руководством китайских командиров, задается вопросом Сараджян. По его мнению, Китай еще больше будет заинтересован в безопасности и развитии Армении, если несколько тысяч китайский фермеров получат возможность работать на армянских сельскохозяйственных землях, где ощущается нехватка в рабочей силе. «Но нашей задачей отнюдь не является заменить армянского фермера китайским, а как и в других странах, где есть нехватка в рабочей силы, можно развивать армянскую экономику за счет китайских земледельцев. И наконец, Китай переживает экономический и военный рост, и внешняя политика Армении должна осознавать эту действительность. Армения должна искать других партнеров во внешней политике. Если нам что-то не смогут дать Запад и Россия, то можно обратиться к Китаю для получения необходимого», — цитирует эксперта газета.