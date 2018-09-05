Манфдер Вебер объявит о своем выдвижении на пост главы Еврокомиссии

Брюссель, , 09:01 — REGNUM Лидер фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Европейской комиссии днем 5 сентября, пишет издание WELT.

Фракция христианских демократов ЕНП встречается в Брюсселе в 9:30 утра, после нее в 12:45 начнется пресс-конференция Манфреда Вебера, где он объявит о своем выдвижении. Вебер сообщил об этом своим коллегам 4 сентября во время встречи президиума Христианско-социального союза, заместителем председателя которого он является.

46-летний Вебер был членом Европейского парламента с 2004 года, а в 2014 году стал председателем фракции ЕНП. Он станет первым кандидатом от сильнейшей в настоящее время партийной группы в Европейском парламенте.

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Срок подачи заявок в ЕНП на выдвижение от партии начнется 6 сентября и продлится до 17 октября. Партия выберет своего кандидата 7−8 ноября на съезде в Хельсинки. Другими потенциальными кандидатами от ЕНП является француз Мишель Барнье, участвующий в переговорах по Брекситу, а также бывший глава правительства Финляндии Александр Стубб.

Действующий глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер также был кандидатом от ЕНП. Напомним, выборы в Европейский парламент пройдут в мае 2019 года.

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