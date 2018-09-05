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«Сделка века» президента Трампа зависит от президента Палестины

Политика

Махмуд Аббас должен дать согласие на переговоры

Вашингтон, 5 сентября 2018, 09:02 — REGNUM  Посол США в ООН Никки Хейли заявила, президент США Дональд Трамп близок к заключению «сделки века» между Палестиной и Израилем, сообщает 5 сентября Fox News.

Единственное, что стоит на пути у главы Соединенных Штатов, — это президент Палестины Махмуд Аббас, который должен дать свое согласие на мирное урегулирование конфликта.

Американская сторона, по словам Хейли, обеспечила участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в будущих переговорах, теперь очередь за палестинцами. Вашингтон не имеет контактов с Рамаллой после переноса своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, с конца марта 2018 года ситуация на израильско-палестинской границе значительно осложнилась, причиной тому стало убийство израильскими военными более сотни палестинцев, вышедших на акции протеста.

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