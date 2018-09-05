Япония присоединяется к санкциям США против Ирана

Токио, , 08:50 — REGNUM Японские компании, занимающиеся поставками нефти, приостановят закупки сырья в Иране из-за угрозы американских санкций.

Такая информация появилась в сети 4 сентября 2018 г.

Власти Японии пытаются договориться с США о послаблении в области закупок нефти. Факт проведения переговоров Токио и Вашингтона подтвердило минторговли Японии. Однако раскрыть детали там отказались.

В министерстве шансы на обход санкций оценивают как маловероятные

В конце июня 2018 года США направили требование прекратить сотрудничество с Ираном к 4 ноября 2018 года японским оптовым компаниям, занимающимся поставками нефти, JXTG Holdings и Idemitsu Kosan и др. В этот день Штаты введут санкции для всех компаний, импортирующих нефть из Ирана.

Помимо дистрибьютеров нефти японские банки уведомили своих партнеров, что не будут обслуживать сделки, связанные с торговлей иранской нефтью. Аналогичной политики придерживаются японские грузоперевозчики, они не будут транспортировать нефть из Ирана.

Вероятнее всего, Япония будет договариваться об увеличении поставок нефти со своими традиционными поставщиками — ОАЭ и Саудовской Аравией, то есть прямой выгоды российские нефтяные компании от происходящего не получат. Но согласие Японии с требованиями США стимулирует рост котировок нефти — удивительным образом США, позиционирующие себя экономическим противником России, помогают росту прибыли ее государственного бюджета.