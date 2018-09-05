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ДНР: Киев своими реформами уничтожает науку в стране

Политика

Украинским школьникам дают не реальные знания, а политическую пропаганду

Донецк, 5 сентября 2018, 08:44 — REGNUM  На Украине настойчиво и открыто борются с наукой и прогрессом, заявила 4 сентября заместитель председателя народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики (ДНР) Ольга Макеева, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, Киеву не нужны «умные и прогрессивные люди», поэтому правительство вводит реформу образования, которая на самом деле уничтожает науку в стране. Макеева отметила, что вместо того, чтобы давать реальные знания, в украинских школах уделяют большое внимание политической пропаганде. В результате украинские школьники смогут работать только в качестве обслуживающего персонала, считает заместитель председателя парламента ДНР.

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Напомним, с 2018—2019 учебного года первоклассники на Украине будут учиться по новой учебной программе.

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