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Британские лейбористы обсудят обвинения в антисемитизме

Политика

Еврейская диаспора Соединенного Королевства считает, что критика политики Израиля есть антисемитизм

Лондон, 5 сентября 2018, 08:45 — REGNUM  Члены британского парламента от Лейбористской партии обсудят обвинения в антисемитизме в адрес их лидера Джереми Корбина, сообщает 5 сентября Press Association.

Корбин утверждает, что нелепо обвинять в антисемитизме тех, кто считает политику Израиля, направленную против палестинцев, — расисткой. Однако подобное утверждение вызвало негативную реакцию со стороны еврейской диаспоры Соединенного Королевства.

Напомним, Израиль регулярно подвергается критике за свою расистскую позицию. Особенное возмущение вызвал закон о еврейском характере государства, который многие политики называют дискриминационным.

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Внутренняя политика Великобритании
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