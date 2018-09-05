Британские лейбористы обсудят обвинения в антисемитизме

Лондон, , 08:45 — REGNUM Члены британского парламента от Лейбористской партии обсудят обвинения в антисемитизме в адрес их лидера Джереми Корбина, сообщает 5 сентября Press Association.

Корбин утверждает, что нелепо обвинять в антисемитизме тех, кто считает политику Израиля, направленную против палестинцев, — расисткой. Однако подобное утверждение вызвало негативную реакцию со стороны еврейской диаспоры Соединенного Королевства.

Напомним, Израиль регулярно подвергается критике за свою расистскую позицию. Особенное возмущение вызвал закон о еврейском характере государства, который многие политики называют дискриминационным.

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