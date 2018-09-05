Алтайский край. Каменские депутаты сорвали сессию

Камень, Алтайский край, , 08:52 — REGNUM Группа депутатов, поддерживающих главу Каменского района Фёдора Найдена, отстранённого от должности в связи с возбуждённым в отношении него уголовным делом по коррупционнной статье, не явилась сегодня, 5 сентября, на сессию, где должен был решиться вопрос об отстранении главы. Об этом сообщают «Каменские известия» («КИ»).

По данным издания, в срыве сессии практически никто не сомневался: депутатам предстояло принять два непростых решения. Первым в повестке дня значился вопрос о возложении полномочий отстраненного решением суда главы Каменского района на одного из его заместителей. Во-вторых, согласно представлению прокуратуры, требовалось устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции, допущенные главой района.

«По сути, районные депутаты должны были принять решение об окончательной отставке Федора Найдена. Понятно, что принять решение по перечисленным вопросам большей частью депутатского корпуса, так или иначе находящихся в зависимости от главы, это по сути пойти против самих себя», — отмечает «КИ».

В итоге пришедших на сессию восьми человек не хватило для кворума и для того, чтобы заседание было признано правомочным.

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Напомним, к подобным провокациям каменские депутаты, полтора года назад перешедшие к единороссам из фракции «Справедливой России», прибегают уже не первый раз. Долгое время сессии срывались для того, чтобы Фёдор Найден получил должность главы района. Между тем, по словам межрайонного прокурора Алексея Капралова, уголовное дело в отношении главы возбуждено по статье 169 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

«В результате определенных действий сотрудников районной администрации образовательные учреждения стали приобретать хлебобулочные изделия у другого предпринимателя, состоящего в родственных отношениях с действовавшим главой района. Данные действия подпадают под запреты закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В нашем представлении указывалось, что полномочия выборного должностного лица органа местного самоуправления в случае несоблюдения ограничений и запретов данного закона прекращаются досрочно. Мы дали оценку ситуации только в рамках федерального закона о противодействии коррупции», — пояснил прокурор.

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