В Британии заявили о «катастрофическом» состоянии ВМС страны

Лондон, , 08:33 — REGNUM Выход Великобритании из Евросоюза может привести к катастрофическим последствиям в сфере безопасности морских границ Соединенного Королевства, заявил бывший начальник морского штаба Королевских ВМС лорд Алан Вест. Об этом пишет Independent.

По его словам, сегодняшнее состояние британских ВМС не позволит в должной мере обеспечить защиту территориальных вод страны.

«У нас просто-напросто недостаточно кораблей для патрулирования территориальных морей Соединенного Королевства и нашей исключительной экономической зоны», — приводит издание слова бывшего военачальника.

По мнению Алана Веста, после завершения процедуры Brexit ситуация и вовсе станет «катастрофической», поскольку Британии придется полностью самостоятельно патрулировать свои территориальные воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля глава Королевского флота Великобритании адмирал Филип Джонс заявил, что Вооруженные силы страны намерены увеличить своё присутствие в Северной Атлантике для того, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России.

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