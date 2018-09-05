Ангела Меркель согласилась посетить мятежный Хемниц

Берлин, , 08:37 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить саксонский город Хемниц, где больше недели продолжаются массовые выступления против миграционной политики. Информацию подтвердила пресс-служба правительства вечером 4 сентября, пишет издание WELT.

«Конкретная дата будет согласована и объявлена в установленном порядке», — заявил представитель правительства.

Меркель приняла приглашение от мэра Хемница Барбары Людвиг посетить город. Людвиг представила несколько инициатив по умиротворению протестующих, и визит канцлера является их частью.

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Напомним, с 26 августа в Хемнице продолжаются массовые акции протеста против миграционной политики, в которых принимают участие тысячи человек. В город стянута полиция с соседних федеральных земель. Поводом для выступлений стало убийство мигрантами 35-летнего местного жителя.

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