Washington Post: США не должны сотрудничать с Россией в киберпространстве

Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Вашингтон ни в коем случае не должен поддерживать российскую инициативу в ООН о создании новой конвенции по борьбе с киберпреступностью, пишет Дэвид Игнатиус в статье для американского издания The Washington Post.

Автор отмечает, что в обсуждениях проблем регуляции киберпространства, ведущихся в ООН, возникла интересная ситуация: Россия, которая «вопиющим образом взламывает политические партии и инфраструктуру в США и ЕС», продвигает собственную версию норм киберпространства. По словам эксперта МГИМО Анатолия Смирнова, который дал интервью «Независимой газете», Москва в скором времени выступит со своей инициативой создания «кодекса поведения». Он ляжет в основу новой конвенции по борьбе с киберпреступностью, которая заменит Будапештскую конвенция по борьбе с киберпреступностью от 2001 года.

При этом коллегой Смирного по университету является Андрей Крутских — «ведущий советник Кремля по вопросам киберпространства». Он на пресс-конференции в феврале 2016 года заявил, что в скором времени у Москвы в информационном пространстве появится «что-то», что позволит ей «говорить с американцами на равных».

Первый вариант российской резолюции, видимо, по большей части скопирован с «кодекса поведения», принятого членами Шанхайской организации сотрудничества в 2015 году. Она полна таких высоких слов, как «необходимость защищать интернет от угроз». Тем не менее, уверен автор, она также позволяет им манипулировать потоками информации внутри страны, а также ограничивать деятельность оппозиции.

С помощью нее Москва стремится направить регулирование в киберпространстве в новое направление. Кроме того, этот документ создан таким образом, чтобы способствовать «авторитарным нуждам» страны, поскольку в нем содержатся 72 статьи, которые, по мнению экспертов, позволят правительствам тех или иных стран вводить цензуру на интернет-обсуждения, никоим образом не борясь с преступной деятельностью в интернете.

И хотя на саммите глав США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Хельсинки американский лидер с энтузиазмом отнесся к идее своего российского коллеги создать «рабочую группу» с США по кибербезопасности, пока этого не произошло. Даже эта администрация, заключает автор, понимает, что вступать в союз с Москвой в борьбе с киберпреступностью — значит «нанимать грабителя для охраны семейных ценностей».

Напомним, речь идет о резолюции «О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности», в которой затрагиваются такие вопросы, как сбор информации о трафике властями, «кодекс поведения» в киберпространстве и «совместное расследование» вредоносной деятельности.