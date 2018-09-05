Норвегия усмотрела на Украине инвестиционные «перспективы»

Осло, , 08:19 — REGNUM У Украины оптимистичные инвестиционные перспективы, заявила министр иностранных дел Норвегии Инэ Эриксен Сёрейде, сообщает 5 сентября «112 Украина».

По ее словам, у норвежских компаний растет интерес к работе на Украине. Сёрейде уверенно заявила, что Норвегию «потрясает уровень реформ», достигнутый Украиной. Чиновник также считает, что на Украине улучшается инвестиционный климат.

Напомним, так называемые «оптимистичные инвестиционные перспективы» Украины не подтверждаются фактами. Так, за первое полугодие крупнейшими инвесторами на Украине оказались Россия, Кипр и Нидерланды. А учитывая, что в последних двух странах распложена большая часть оффшоров, то Россия остается единственным серьезным инвестором на Украине.

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