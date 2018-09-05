«Война» за добычу гребешка: Франция и Британия сядут за стол переговоров

Париж, , 08:22 — REGNUM Чтобы положить конец столкновениям французских и британских рыбаков в проливе Ла-Манш, представители обеих сторон соберутся в среду, 5 сентября, в Лондоне, чтобы попытаться достичь соглашения, сообщает Europe1.

«Мы должны прийти к соглашению для достижения устойчивого и эффективного управления рыбными ресурсами», — заявил министр сельского хозяйства и рыболовства Франции Стефан Траверт.

Запланированная на 3 часа дня встреча в здании министерства по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства Великобритании направлена на то, чтобы найти общий язык. Стороны обсудят основные противоречивые моменты.

Вопрос о сроках. Французские рыбаки имеют право добывать гребешка только с 1 октября по 15 мая, а британские рыбаки могут это делать круглый год.

Вопрос о Брексите. «Мы должны признать, что напряженность возрастает по мере приближения к дате выхода Великобритании из Евросоюза», — добавил министр, имея в виду тот факт, что британские рыбаки проголосовали за «Брексит», надеясь восстановить контроль над своими водами.

Соглашение для всех судов. С французской стороны президент регионального комитета по рыболовству Нормандии Димитрий Рогофф хочет получить согласие относительно всех лодок независимо от их размера.

Соглашение, действующее до 2017 года, «вынудило англичан уважать французский план вылова моллюска», но это касалось только крупных судов (более 15 метров). Мелкие рыбацкие лодки могли заниматься промыслом гребешка круглый год.

Британский промысел больше, чем французский. По словам Димитрия Рогоффа, британцы воспользовались возможностью «увеличить свой промысел в ущерб французам: в среднем 35 000 тонн в год, в то время как французы добывают только 30 000 тонн».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французские и британские рыбаки «сражаются» за рыболовную зону, расположенную в проливе Ла-Манш. На прошлой неделе около тридцати французских кораблей попытались помешать пяти британским заниматься промыслом «драгоценного гребешка».

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