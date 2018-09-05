Принц Саудовской Аравии: виновники войны в Йемене – король и наследник

Эр-Рияд, , 08:05 — REGNUM Член правящей в Саудовской Аравии династии Ахмед бин Абудлазиз заявил, что ответственность за войну в Йемене лежит на короле Салмане и наследном принце Мохаммеде бин Салмане, сообщает 5 сентября Al Jazeera.

Принц Ахмед подчеркнул, что не следует в этом конфликте винить всю династию Саудов. Данное заявление было сделано во время визита влиятельного саудовского принца в Соединенное Королевство.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция. возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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