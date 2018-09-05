Путин обсудил с врио главы Самарской области ситуацию в регионе

Самара, , 15:16 — REGNUM В ходе встречи президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым врио главы региона проинформировал российского лидера о социально-экономической обстановке в регионе. Об этом сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе диалога были обсуждены вопросы, связанные с реализацией концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года и сохранением исторических центров городов, принявших матчи первенства планеты.

По словам Дмитрия Азарова, в Самарской области по итогам первого полугодия 2018 года зафиксирована положительная динамика по основным экономическим показателям развития региона.

«Оцениваем рост валового регионального продукта на уровне полутора процентов», — сказал врио главы региона.

Азаров отметил рост промышленного производства в регионе, в частности, особое внимание он обратил на автомобилестроение.

«У нас по кластеру «Автомобилестроение» рост 21%. АвтоВАЗ показывает ещё большую динамику», — отметил он.

По добыче нефти в Самарской области за полгода произошло снижение на 8%, однако это связано с объективными причинами, связанными с мировыми тенденциями в нефтедобыче, подчеркнул Азаров. Также врио губернатора отметил «солидное» снижение в регионе безработицы, на фоне создания 5,7 тыс. новых предприятий малого и среднего бизнеса.

На вопрос Путина относительно дорожной инфраструктуры Самарской области Азаров сообщил, что в этой сфере у региона «очень серьёзные показатели» в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

«И конечно, очень много было сделано в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу», — уточнил врио губернатора.

По словам Азарова, перед чемпионатом власти региона привели в порядок 250 фасадов исторических зданий в Самаре и намерены продолжать работу по приведению в порядок других улиц города.

«Хочу вернуться к наследию чемпионата мира по футболу. Нужно думать, как эффективно использовать стадион», — сказал в ходе беседы российский президент.

В ответ врио губернатора заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» в настоящее время играет в Премьер-лиге, и стадион «Самара Арена» демонстрирует высокий уровень посещаемости. Также Дмитрий Азаров обратился к российскому лидеру с просьбой включить Самарскую область в программу комплексного развития территории исторических и малых поселений, которую правительство России реализует совместно с банком развития БРИКС.