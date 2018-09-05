На Восточный экономический форум прибудет делегация из КНДР

Владивосток, , 07:59 — REGNUM На Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток прибудет делегация из Северной Кореи в составе 10 человек, заявил 5 сентября журналистам врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

«Есть состав, пока мы не знаем, кто ее возглавит. Пока написано — министр экономики. Будет 10 человек», — заявил Тарасенко.

Напомним, в 2018 году ВЭФ пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что КНДР пока не сообщила о намерении главы государства Ким Чен Ына посетить форум.

Вместе с тем, как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, ни президент Южной Кореи Мун Чже Ин, ни лидер КНДР, вероятнее всего, не приедут на ВЭФ.

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