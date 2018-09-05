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Депутат Рады: Украина понесет большие убытки без дружбы с Россией

Политика

Президент Украины намерен не продлевать договор о дружбе с Россией

Киев, 5 сентября 2018, 07:52 — REGNUM  Украина понесет большие убытки из-за прекращения действия договора о дружбе с Россией, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, передает 4 сентября «112 Украина».

По его словам, Москва по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Киева, а значит, разрыв экономических связей между странами будет дорого стоить Украине. Рабинович отметил, что прекращение договора о дружбе нанесет ущерб в первую очередь жителям Украины, так как нормальных отношений с ЕС у Украины до сих пор нет.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не будет денонсировать договор о дружбе с Россией, а просто не подаст документы на его продление.

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