В Екатеринбурге выбирают кандидатов на пост мэра

Екатеринбург, , 07:50 — REGNUM В Екатеринбурге конкурсная комиссия 5 сентября может отобрать кандидатов, которых представят городской думе на пост главы города. Заседание комиссии уже началось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего комиссия отберёт не менее двух кандидатов. Их и представят депутатам городской думы. Возможно, на своём первом заседании, которое состоится в конце сентября, мэр будет избран.

Напомним, на пост главы города документы подали 19 кандидатов. Заявки принимали в июле, а в первые три дня августа с кандидатами прошли собеседования.