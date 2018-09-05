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В Екатеринбурге выбирают кандидатов на пост мэра

Политика

Заседание комиссии началось

В Екатеринбурге выбирают кандидатов на пост мэра
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Екатеринбург, 5 сентября 2018, 07:50 — REGNUM  В Екатеринбурге конкурсная комиссия 5 сентября может отобрать кандидатов, которых представят городской думе на пост главы города. Заседание комиссии уже началось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего комиссия отберёт не менее двух кандидатов. Их и представят депутатам городской думы. Возможно, на своём первом заседании, которое состоится в конце сентября, мэр будет избран.

Напомним, на пост главы города документы подали 19 кандидатов. Заявки принимали в июле, а в первые три дня августа с кандидатами прошли собеседования.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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