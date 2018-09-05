Китай и страны Африки приняли Пекинскую декларацию во время саммита FOCAC

Пекин, , 07:39 — REGNUM Декларация и план действий были приняты 4 сентября на Пекинском саммите Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) во время заседания в Зале народных собраний в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Пекинская декларация нацелена на еще большее укрепление китайско-африканских отношений и построение сообщества единого будущего в рамках Пекинского плана действий FOCAC (2019−2021), что было принято в рамках круглых столов, прошедших в два этапа под сопредседательством главы КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосы на форуме.

По словам Си, все стороны единогласно решили построить сообщество Китай — Африка с общим для всех будущим, что накладывает на каждого участника свою ответственность. По словам главы Поднебесной, было решено превратить FOCAC в бренд китайско-африканской солидарности и сотрудничества, а также знамя, которое поведет всех к светлому будущему.

В частности, утверждается, что все стороны поддержали концепцию открытой мировой экономики и политику многосторонности, отвергая протекционизм и односторонность и в политике, и в экономике. Африканские политики высоко оценили прошедший саммит и выразили поддержку китайской инициативе «Нового шелкового пути».

Напомним, что Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), который прошел с 3 по 4 сентября, призван наладить взаимодействие между Китаем и африканскими странами, а также продвинуть китайскую инициативу «Нового шелкового пути» с целью получения Китаем доступа к африканским ресурсам. Африканские же страны получают инфраструктурное развитие и инвестиции.

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