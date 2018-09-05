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Фернандо Уанакуни Мамани покинул пост главы МИД Боливии

Политика

Новый министр иностранных дел Диего Пари также является представителем коренных народов Боливии

Фернандо Уанакуни Мамани покинул пост главы МИД Боливии
Fhuanacunim
Фернандо Уанакуни Мамани

Ла-Пас, 5 сентября 2018, 07:40 — REGNUM  4 сентября Фернандо Уанакуни покинул пост министра иностранных дел Боливии, сообщает агентство Prensa Latina.

На этой должности его сменил Диего Пари, ранее служивший послом Боливии в Организации американских государств (ОАГ), а также работавший педагогом. Принимая новые обязанности, он отметил, что перед ним стоит задача преодолеть проблемы международной политики и внести вклад в процесс перемен для боливийского народа. Пари также подчеркнул, что смена министра — «это сингулярное изменение, поскольку индеец кечуа получает этот государственный портфель от индейца аймара».

Фернандо Уанакуни Мамани занимал пост главы министерства иностранных дел с января 2017 года.

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