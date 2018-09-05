Фернандо Уанакуни Мамани покинул пост главы МИД Боливии

Ла-Пас, , 07:40 — REGNUM 4 сентября Фернандо Уанакуни покинул пост министра иностранных дел Боливии, сообщает агентство Prensa Latina.

На этой должности его сменил Диего Пари, ранее служивший послом Боливии в Организации американских государств (ОАГ), а также работавший педагогом. Принимая новые обязанности, он отметил, что перед ним стоит задача преодолеть проблемы международной политики и внести вклад в процесс перемен для боливийского народа. Пари также подчеркнул, что смена министра — «это сингулярное изменение, поскольку индеец кечуа получает этот государственный портфель от индейца аймара».

Фернандо Уанакуни Мамани занимал пост главы министерства иностранных дел с января 2017 года.

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