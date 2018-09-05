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Налоговая реформа во Франции: технически все сделано, готовы ли французы?

Политика

Все «неопределенности» были учтены. С августа 2017 года по июнь 2018 года было найдено и исправлено больше 750 тыс. ошибок

Париж, 5 сентября 2018, 07:35 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что налоговая реформа появится в начале 2019 года. И заявил, что «хорошая реформа» будет «реализована в хороших условиях», сообщает Europe1.

В ходе долгих переговоров судьба реформы оставалась неопределенной. Наконец, реформа появится к 1 января 2019 года, подтвердил премьер-министр, настаивая на необходимости завершить «хорошую реформу для налогоплательщиков».

Все «неопределенности» были учтены. С августа 2017 года по июнь 2018 года было найдено и исправлено больше 750 тыс. ошибок. Министр счетной палаты Жеральд Дарманин подтвердил, что проверка не выявила никаких недочетов и повторных ошибок.

Кроме того, были приняты небольшие корректировки, особенно для людей, которые делают пожертвования, часть будет вычитатся из налога на прибыль.

Согласно опросу агентства общественного мнения, 60% французов выступают за реализацию подоходного налога.

«Технически мы готовы, готовы ли французы психологически, это вопрос, на который мы все должны ответить», — отметил Жеральд Дарманин.

При этом Эдуард Филипп заявил, что «вообще не верит в психологический эффект реформы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ждет «конкретных ответов», прежде чем примет решение о вступлении в силу налоговой реформы.

Читайте ранее в этом сюжете: Налоговая реформа во Франции: Макрон ждет «конкретных ответов»

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Политическая жизнь Франции
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