Лавров рассказал, почему нарастает напряженность между РФ и США

Москва, , 07:22 — REGNUM В отношениях между Москвой и Вашингтоном постепенно нарастает напряженность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 сентября в эфире Первого канала.

По словам главы российского МИД, о нарастании конфронтации свидетельствует продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам РФ.

«Да, конфронтация нарастает, напряженность нарастает. США инициировали продвижение НАТО к нашим границам», — подчеркнул Лавров.

Также российский министр отметил, что США «продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пытается в международных отношениях подменять дипломатию принципами шантажа и угроз.

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