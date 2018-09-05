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Лавров рассказал, почему нарастает напряженность между РФ и США

Политика

О нарастании конфронтации свидетельствует продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам РФ

Москва, 5 сентября 2018, 07:22 — REGNUM  В отношениях между Москвой и Вашингтоном постепенно нарастает напряженность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 сентября в эфире Первого канала.

По словам главы российского МИД, о нарастании конфронтации свидетельствует продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам РФ.

«Да, конфронтация нарастает, напряженность нарастает. США инициировали продвижение НАТО к нашим границам», — подчеркнул Лавров.

Также российский министр отметил, что США «продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пытается в международных отношениях подменять дипломатию принципами шантажа и угроз.

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МИД России
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