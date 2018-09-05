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Выборы в Иракском Курдистане: оппозиция пока не дала согласия на участие

Политика

Выборы в автономии пройдут 30 сентября

Эрбиль, Ирак, 5 сентября 2018, 07:21 — REGNUM  Представители одной из ведущих политических партий Иракского Курдистана «Движение за перемены» («Горран») провели встречу с руководством Демократической партии Курдистана (ДПК), сообщает 5 сентября Kurdistan.ru.

Стороны обсудили предстоящие парламентские выборы в автономии, которые запланированы на 30 сентября 2018 года.

Тем не менее руководство «Горран» еще не дало своего согласия на участие в голосовании, для этого должно состояться совещание, на котором будет принято окончательное решение по данному поводу.

Напомним, «Движение за перемены» является политической силой, отделившейся от второй по значимости партии курдской автономии, Патриотического союза Курдистана. Члены партии критикуют официальный Эрбиль за коррупцию и непотизм.

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