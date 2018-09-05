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МВД Украины отказалось отдавать вертолеты другим силовым ведомствам

Политика

Ранее Киев приобрел у Франции 55 вертолетов

Киев, 5 сентября 2018, 07:20 — REGNUM  На Украине к 2021 году заработает система авиационной безопасности, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает 5 сентября УНИАН.

По его словам, украинское МВД вскоре получит первые французские вертолеты. Было решено не делить вертолеты между различными силовыми ведомствами, а создать единую систему авиационной безопасности «с полным перечнем услуг». Вертолеты будут эвакуировать пострадавших, помогать людям при чрезвычайных ситуациях, патрулировать государственную границу и ловить преступников.

Напомним, французская компания Airbus Helicopters предоставит Украине 55 вертолетов, из них 24 вертолета H125, 10 — H145, 21 — H225. Общая сумма покупки — 555 млн евро, в стоимость включена техническая поддержка и обучение персонала.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина купит у Франции 55 вертолётов в кредит

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Политическая жизнь Украины
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