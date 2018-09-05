О хорошей памяти в Кремле и плохой в Литве и на Украине: Радио REGNUM

Москва, 5 сентября 2018, 08:00 — REGNUM
- Об оскорблениях, нанесённых Путину, в Кремле не забыли;
- Украина сформировала ударную группировку в ДНР;
- Форму сборной Украины по футболу украсил нацистский лозунг;
- В Литве отвергают «непонятные» требования Латвии о компенсации;
- Решается судьба «ВИМ-Авиа».
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