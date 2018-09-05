Развитие ситуации в Идлибе требует сотрудничества с Москвой — Эрдоган

Анкара, , 07:10 — REGNUM Для Анкары является крайне важным укреплять сотрудничество с Москвой на фоне возможной военной операции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает 5 сентября агентство Haberturk.

По словам турецкого лидера, если в северной провинции Сирии произойдет серьезное обострение ситуации в военном плане, то из Идлиба в Турцию направится большой поток беженцев.

«На данный момент очень важно сотрудничество с Россией», — подчеркнул глава турецкого государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября находящиеся на авиабазе Хмеймим в Сирии самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по силам террористов в провинции Идлиб и на севере провинции Хама.

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