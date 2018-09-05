Китайский авиаперевозчик SF Airlines открыл грузовой рейс до Сингапура

Шэньчжэнь, Китай, , 07:07 — REGNUM Авиакомпания SF Airlines, являющаяся «дочкой» китайского гиганта экспресс-отправлений SF Express отрыла 4 сентября новый прямой рейс между Шэньчжэнем в провинции Гуандун на юге Китая и Сингапуром, сообщает агентство Синьхуа.

Новый грузовой маршрут будет осуществляться на грузовых самолетах Boeing 767−300, что станет очередным шагом по расширению международной сети грузовых отправлений авиакомпании и укреплению её глобального присутствия. Ранее в начале августа компания открыла прямой маршрут между Шэньчжэнем и городом Ченнаи на юге Индии.

Напомним, что авиакомпания SF Airlines, базирующаяся в Шэньчжэне, имеет самый крупный в Китае грузовой флот в количестве 47 самолетов. Кроме того, Китай активно развивает сферу воздушной доставки грузов. В 2017 году по всей стране было перевезено 7,06 млн тонн воздушных отправлений, что на 5,6% больше, если сравнивать с 2016 годом.

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