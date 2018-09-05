«Президент услышал»: Республика Алтай о пенсионных предложениях Путина

Горно-Алтайск, , 07:22 — REGNUM Глава Республики Алтай Александр Бердников полагает, что президент России Владимир Путин максимально смягчил первоначальный вариант законопроекта об увеличении пенсионного возраста и взял на себя личную ответственность, призвав всех понять и поддержать предлагаемые изменения. Обращение главы республики опубликовано на официальном сайте региона.

Александр Бердников заявил, что предложения регионов по изменению пенсионного законодательства были услышаны:

«Самое главное, что президент нашей страны Владимир Владимирович Путин по-человечески, глядя в глаза всему народу России, взял на себя ответственность за те решения, которые планируется принять. Как сказал президент, вчера эти изменения вносить было рано, а завтра — будет поздно».

По мнению алтайского губернатора, для Республики Алтай особенно важно, что сохраняется возраст выхода на пенсию представителей коренных малочисленных народов.

«Горный Алтай относится к числу субъектов, где расположены места компактного проживания коренных малочисленных народов. Это наши люди, которые живут подчас в непростых, а порой крайне тяжелых условиях, и им необходима дополнительная поддержка», — подчеркнул губернатор.

Не менее значимым он считает и решение о сохранении пенсионного возраста для многодетных матерей.

«В Республике Алтай проживает свыше шести тысяч многодетных семей, и решение президента сохранить возраст выхода на пенсию для мам с пятью и более детьми, безусловно, заслуживает уважения и является определенным стимулом к повышению рождаемости», — подчеркнул губернатор Александр Бердников.

В заключение он призвал «не поддаваться эмоциям, не идти на поводу у политиканов, а в первую очередь руководствоваться здравым смыслом и с пониманием относиться к изменениям, от которых зависит будущее страны».

Как уже сообщало ИА REGNUM, выступая 29 августа с телеобращением, российский президент Владимир Путин озвучил своё мнение о необходимости внесения изменений в пенсионное законодательство. В частности, было сказано что вариант, предложенный правительством, выглядит несправедливым по отношению к женщинам: возраст выхода на пенсию для них предлагается повысить на восемь лет (с 55 до 63 лет), в то время как для мужчин — на пять, с 60 до 65 лет.