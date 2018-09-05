Замминистра транспорта на Колыме: «Федцентр долгое время дезинформировали»

Магадан, Магаданская область, , 06:42 — REGNUM Реальное качество дорог в Магаданской области отличается от представленного в документах. Об этом, посетив регион, заявил заместитель министра транспорта России Юрий Цветков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

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Цветков поддержал врио главы Колымы Сергея Носова в мнении о том, что нужно уходить от дутой статистики по дорогам к оценке их действительного состояния.

«Вопрос возник к методике оценки качества колымских дорог. По бумагам одна информация, а по факту иная. Я своими глазами увидел, что проблема есть. И, видимо, годами она замалчивалась. Пока я делаю вывод, что федеральный центр долгое время дезинформировали. И сейчас понятно, почему Сергей Константинович требует, чтобы не менее 60 км дорог в Магаданской области реконструировали ежегодно», — пояснил замминистра.

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Он подчеркнул, что предложения, касающиеся качества дорог в Магаданской области, сейчас начнут прорабатывать в федеральном министерстве транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Носов заявил о том, что в 2019 году Магаданская область ждёт гораздо больше федеральных средств на ремонт и строительство дорог, чем в 2018-м.

«Для характеристики ненормативного состояния колымских дорог подходит только ненормативная лексика», — считает врио главы региона.

По его словам, на ремонт дорог в Магаданской области необходимо порядка 2−3 млрд рублей, а заложено порядка 20 млн. В том числе оставляет желать лучшего и состояние федеральной автодороги «Колыма». Побывав на ней, Сергей Носов заявил, что как таковой федеральной дороги там нет, а есть направление.