Среда, 5 Сентября 2018 года
07:36:08 МСК

Спецпосланник Си Цзиньпина приедет на мероприятия по случаю 70-летия КНДР

Политика

Ли Чжаньшу, который также является членом Политбюро Компартии Китая, примет участие в мероприятиях, посвященных 70-летию со дня основания КНДР

Пекин, 5 сентября 2018, 06:32 — REGNUM  Глава Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая (ВСНП) Ли Чжаньшу возглавит делегацию, которая направится в Северную Корею 8 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Ли отправится в КНДР в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина. Ли Чжаньшу, который также является членом Политбюро Компартии Китая, примет участие в мероприятиях, посвященных 70-летию со дня основания КНДР, говорится в пресс-релизе. Визит состоится по приглашению ЦК Трудовой партии Кореи и правительства КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, Пхеньян готовит парад и целый ряд мероприятий, которые пройдут 9 сентября по случаю празднования 70-летней годовщины со дня образования КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: Пхеньян готовит военный парад 9 сентября в 70 годовщину основания страны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить