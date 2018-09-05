Спецпосланник Си Цзиньпина приедет на мероприятия по случаю 70-летия КНДР

Пекин, , 06:32 — REGNUM Глава Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая (ВСНП) Ли Чжаньшу возглавит делегацию, которая направится в Северную Корею 8 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Ли отправится в КНДР в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина. Ли Чжаньшу, который также является членом Политбюро Компартии Китая, примет участие в мероприятиях, посвященных 70-летию со дня основания КНДР, говорится в пресс-релизе. Визит состоится по приглашению ЦК Трудовой партии Кореи и правительства КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, Пхеньян готовит парад и целый ряд мероприятий, которые пройдут 9 сентября по случаю празднования 70-летней годовщины со дня образования КНДР.

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