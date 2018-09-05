В Алтайском крае готовятся принять законы по пенсионному обеспечению

Барнаул, , 07:20 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном собрании (АКЗС) заявили о том, что уже в сентябре в Алтайском крае могут быть приняты законы, о которых говорил президент Владимир Путин в ходе недавнего телеобращения по вопросам пенсионной реформы. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного на сайте Алтайского отделения партии «Единая Россия».

"Фракция «Единая Россия» вынесет определенный пакет законов на сентябрьскую сессию, которая пройдет 27 сентября. Там не только отдельные категории ветеранов. У нас и транспортный налог касается тех же категорий. Это еще и льготы, которые предоставляются сельским жителям, и еще ряд законов.

Мы планируем оперативно, но очень внимательно рассмотреть то, в какие законы нам нужно будет внести изменения. И основная концепция этого пакета законов будет в том, что мы предлагаем применять эти меры социальной поддержки без привязки к выходу на пенсию», — пояснил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном собрании Андрей Осипов.

Известно, что решение о предоставлении отдельных льгот также принимается и на уровне муниципальных представительных органов: о том, что необходимо сохранять такие льготы, рассказали депутаты Барнаульской городской и Бийской дум.

«Изменения предполагается внести в законы «О ветеранах труда и ветеранах труда Алтайского края», «О присвоении звания ветеран труда», «О капитальном ремонте», «О транспортном налоге».

Мы также мониторим и другие наши законы краевые, где еще есть меры социальной поддержки для людей старшего возраста, и вполне вероятно, что этот перечень не исчерпывающий», — отметила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с телеобращением по поводу пенсионной реформы российский президент Владимир Путин выступил 29 августа. Глава государства поддержал предложения «Единой России» о сохранении региональных льгот по достижении 55 лет для женщин, и 60 — для мужчин и сказал, что рассчитывает на то, что все необходимые решения будут приняты в регионах ещё до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению.