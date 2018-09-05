Эксперт из Замбии: «Китай — лучший выбор для Африки»

Пекин, , 05:58 — REGNUM Смена парадигм и изменения в глобальной экономике делает Китай единственной надеждой на будущее африканского развития, заявил замбийский эксперт, передает 4 сентября агентство Синьхуа.

«Я полагаю, что Китай предлагает лучший выбор для Африки. Очевидно, что Китай стал лучшим торговым партнёром для континента, за которого нужно держаться обеими руками», — заявил председатель Ассоциации развития частного сектора Забмии Юсуф Додия.

Касательно Пекинского саммита Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) в настоящее время завершился в Пекине, Додия отметил, что Китай предлагает взаимовыгодное сотрудничество континенту.

По его словам, саммит необходим Африке, как и индустриализация, знания и технологии развития, которые она может получить в тесном сотрудничестве с Китаем.

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Напомним, что Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка прошел с 3 по 4 сентября в китайской столице. На нем присутствовали лидеры и высокопоставленные представители десятков стран Африки. Был подписан ряд договоров и очерчена стратегия развития отношений между Китаем и африканским континентом.

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