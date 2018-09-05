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СМИ заявили о возможном пересмотре дела Ярошенко

Политика

Американские власти не исключают такой возможности

Москва, 5 сентября 2018, 05:46 — REGNUM  Дело российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в США, может быть пересмотрено в апреле 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека в России.

Собеседники издания рассказали, что получили от госдепа ответ по поводу пересмотра дела российского пилота. По их словам, США не исключают возможности перевода Ярошенко в Россию для отбывания наказания, поэтому дело российского летчика будет пересмотрено по требованию защиты в апреле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о предпосылках обмена или перевода российского летчика Константина Ярошенко из США в Москву заявлял его адвокат 25 августа. По его словам, защита российского гражданина инициировала обращение к спецдокладчикам ООН для проверки законности задержания летчика в Либерии.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат: Ярошенко может быть переведен в российскую тюрьму

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Дело Константина Ярошенко
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