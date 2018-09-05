Эрдоган отметил важность сотрудничества с Россией по Идлибу

Анкара, , 05:38 — REGNUM Сотрудничество между Россией и Турцией является важным в свете возможной военной операции сирийской армии в провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haberturk.

По словам турецкого президента, в случае военной операции в Идлибе может погибнуть много людей, что вызовет поток беженцев из этой сирийской провинции. Он считает, что первым местом, куда направятся беженцы, будет Турция.

Кроме того Эрдоган заявил, что на саммите Россия — Турция — Иран, запланированным на 7 сентября в Тегеране, возможно, удастся не допустить начала военной операции в провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с подобным заявлением выступил президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Американский лидер также заявил, что военные действия в Идлибе приведут ко множеству жертв, и призвал Россию и Иран отказаться от участия в военной операции.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп о возможной операции в Идлибе: «Тысячи людей могут быть убиты»