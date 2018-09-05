Asia Times: Brexit не должен подорвать единство Евротройки

Александр Белов, , 07:24 — REGNUM

Несмотря на напряженность, вызванную решением Великобритании покинуть Европейский союз, лидеры Франции, Германии и Великобритании встали плечом к плечу в спорах между Европейским союзом и Соединенными Штатами. Если такое единство окажется устойчивым, Евротройка (E3) послужит на благо ЕС перед лицом надвигающегося тревожного будущего, пишет Фолькер Пертес в статье для издания Asia Times.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не поддерживают выход США из ядерного соглашения с Ираном, не одобряют решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим и выходе США из Совета ООН по правам человека. И все они раскритиковали эскалацию торговой войны с Китаем.

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Подобное единство проявляется не только на уровне риторики. В последнее время Великобритания поддерживает проекты интеграции ЕС в области внешней политики и политики безопасности, причем поддерживает даже больше, чем до референдума по Brexit. Поводом для подобной поддержки, конечно, стала политика Трампа. Имеются значительные свидетельства того, что Трамп рассматривает ЕС и определенные европейские страны в качестве противников, а не союзников. Хотя США по-прежнему остаются самым важным союзником ЕС и европейских членов НАТО, Вашингтон уже нельзя назвать самым надежным союзником.

Подобный сдвиг в политике США разрушил все надежды Великобритании на то, что после завершения процесса выхода из состава Европейского союза Лондон сможет извлечь выгоду из своих «особых отношений» с США. Это также указывает на то, что ЕС столкнулся с настоятельной необходимостью расширения собственной стратегической автономии.

НАТО по-прежнему остается критически важным механизмом обеспечения европейской безопасности, однако ЕС также стремится развить свой собственный стратегический потенциал. Достигнуть этой цели, указанной в европейской «Глобальной стратегии» от 2016 года, будет намного проще совместно с Великобританией.

Дело в том, что вместе ЕС и Великобритания имеют больше международного влияния, чем по отдельности. Великобритания обладает значительным дипломатическим опытом, международным влиянием, военными и экономическими ресурсами, которые могут быть задействованы в рамках совместных операций. Великобритании также пригодилась бы существенная поддержка ЕС на мировой арене, особенно при взаимодействии с такими крупными игроками, как Китай и Россия. Сюда же можно отнести важность взаимодействия между Великобританией и ЕС в рамках режима санкций, международных соглашений и стратегических программ, таких как глобальная навигационная спутниковая система Galileo

Как именно Великобритания будет институционально связана с решениями, принимаемыми в ЕС в области внешней политики, безопасности и обороны, после завершения процесса Brexit, необходимо определить в соглашении о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС. Но также можно создать формат, который даст Великобритании право голоса, за исключением права вето. Более того, сегодня можно и нужно предпринимать шаги для укрепления связей между ЕС и Великобританией. В этой связи сотрудничество в рамках Евротройки, в частности, имеет решающее значение. Евротройка уже продемонстрировала свой потенциал, начав переговоры с Ираном по его ядерной программе уже в 2003 году. Также Евротройка стала ядром объединения «E3+3», т. е. Евротройка плюс Китай, Россия и США, которое совместно с ЕС достигло заключения Совместного всеобъемлющий план действий с Ираном в 2015 году.

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После решения Трампа о выходе США из ядерного соглашения с Ираном Евротройка станет неотъемлемой частью стратегии, направленной на сохранения ядерной сделки, и разработку более широкой стратегии действий для борьбы с Ираном. Но E3 играет важную роль и в других регионах, включая конфликты в Сирии и Йемене, продолжающийся конфликт между Израилем и Палестиной, нестабильность в Северной Африке и безопасность в Средиземном море, Индийском океане и Южно-Китайском море.

В зависимости от масштаба проблемы страны ЕС, такие как Италия, Польша или Испания, должны будут присоединиться к E3 в рамках разработки внешней политики или переговорных соглашений. Инициативы E3 необходимо координировать с высокопоставленными представителями ЕС, чтобы в полной мере пользоваться ресурсами европейского блока и придать легитимность своим действиям. E3 также может служить основой для заключения прагматичного соглашения по Brexit, предусматривающего тесное сотрудничество между Великобританией и ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Независимо от того, нравится это ЕС или нет, надежная совместная инициатива со стороны Франции, Германии и Великобритании окажет большее влияние на таких игроков, как Иран, Россия, Китай или даже США, а не на общую позицию ЕС, которая вырабатывается в Комитете по политическим вопросам и вопросам безопасности ЕС. Обеспечение более глубокого сотрудничества в рамках E3, которое было замечено в последнее время, должно остаться во внешнеполитической повестки дня ЕС и после Brexit.