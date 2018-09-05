Посольство РФ заявило о давлении со стороны ФБР на Евгения Никулина

Москва, , 05:19 — REGNUM При содержании в чешской тюрьме на гражданина России Евгения Никулина оказывалось психологическое давление с возможными намерениями заставить его пойти на сделку с американскими спецслужбами, заявляет пресс-служба посольства России в США.

«Как мы знаем из прессы, еще в период двухлетнего содержания россиянина в пражской тюрьме его защита сообщала, что ФБР предлагало Е.А.Никулину согласиться на экстрадицию в США и там через СМИ скомпрометировать предвыборную кампанию Д. Трампа, оговорив себя во взломе серверов Демократической партии», — говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркивают, что за лжесвидетельство спецслужбы обещали Никулину прекращение уголовного преследования и деньги. При этом, как подчеркнули в посольстве, Никулину обеспечили жесткие условия содержания в тюрьме — отказывали в прогулках и звонках родным.

«Аналогичные методы, как мы видим, теперь применяются и к арестованной по надуманному обвинению студентке М.В.Бутиной», — отмечают в посольстве.

Также российские дипломаты высказали беспокойство по поводу сообщений о проблемах с «психическим состоянием» Никулина, и отметили, что в таком случае вина за проблемы со здоровьем у российского гражданина ложится на власти США.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Евгений Никулин был задержан в Чехии в октябре 2016 года по запросу ФБР. 30 марта текущего года чешские власти экстрадировали Никулина в США, где ему были предъявлены обвинения в совершении хакерских атак. Никулин себя виновным не признает.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура США изучит, есть ли у Никулина данные о вмешательстве в выборы