Трамп раскритиковал уже ставшую скандальной книгу Боба Вудворда

Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес новой книги Боба Вудворда об администрации Белого дома. Свое мнение о книге американский президент высказал в интервью The Daily Caller.

«Это всего лишь еще одна плохая книга. Он просто не заслуживает доверия. Я может быть предпочел бы с ним пообщаться, а может быть и нет. Я думаю, скорее всего это бы никак не сказалось на содержании книги. Он писал книгу уже имея четкую цель», — заявил Трамп.

Трамп также опроверг несколько историй, упомянутых в книге. Например, историю о том, что якобы его главный экономический советник забрал некие важные документы с президентского стола.

«Скорее всего, эти истории придумал сам автор», — подчеркнул он.

Ранее газета Washington Post опубликовала фрагменты из книги Боба Вудварда «Страх. Трамп в Белом доме». Наибольший резонанс вызвала история о том, как президент США Дональд Трамп, используя ненормативную лексику, приказал главе минобороны Соединенных Штатов Джеймсу Мэттису убить сирийского лидера Башара Асада.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала книгу Боба Вудворда «сборником фальсификаций», который имеет лишь цель очернить американского президента.

Также постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что никаких приказов об убийстве Башара Асада Трамп не отдавал, так как предпочитает придерживаться иных взглядов на ситуацию в Сирии.

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