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В Белом доме новую книгу о Трампе назвали «сборником фальсификаций»

Политика

Который издан, чтобы очернить американского президента

Вашингтон, 5 сентября 2018, 04:22 — REGNUM  Истории, рассказанные в готовящейся к выходу книге Боба Вудварда «Страх. Трамп в Белом доме», являются сфабрикованными, заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, сообщает ABC.

«Эта книга — всего лишь сборник сфабрикованных историй, рассказанных недовольными экс-сотрудниками Белого дома, чтобы выставить президента в плохом свете», — заявила она.

Ранее газета Washington Post опубликовала выдержки из книги Боба Вудварда. Большой резонанс вызвала история о том, как президент США Дональд Трамп, не стесняясь в выражениях, приказал главе минобороны США Джеймсу Мэттису убить президента Сирии Башара Асада.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября постпред США при ООН Никки Хейли прокомментировала историю о якобы приказе на убийство Асада из книги Боба Вудворда. По ее словам, подобных разговоров американский президент никогда не вел, так как считает нужным придерживаться несколько иной политики.

Читайте ранее в этом сюжете: Постпред США при ООН опровергла информацию о приказе Трампа убить Асада

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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