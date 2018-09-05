Российских журналистов не пустили в Грузию

Москва, , 03:43 — REGNUM МВД Грузии отказало во въезде в страну трем российским журналистам, приехавшим в Тбилиси для участия в медиафоруме «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе», сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, что после прибытия в аэропорт Тбилиси военкор ТАСС Виктор Литовкин и журналист НТВ Александр Токарев были задержаны во время прохождения таможенного контроля. МВД Грузии впоследствии заявило, что российским гражданам отказали во въезде в страну по причине нарушения закона «Об оккупированных территориях».

Как позднее сообщил один из недопущенных журналистов Виктор Литовкин, никаких обоснований грузинские правоохранители не дали, лишь вложили в паспорт «какую-то бумагу на грузинском языке» и заявили по-русски, что во въезде на территорию Грузии им отказано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа грузинский минюст заявил, что подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России — за «нарушение многих статей Европейской конвенции».

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