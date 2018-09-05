Среда, 5 Сентября 2018 года
04:38:02 МСК

Российских журналистов не пустили в Грузию

Политика

По причине нарушения закона «Об оккупированных территориях»

Москва, 5 сентября 2018, 03:43 — REGNUM  МВД Грузии отказало во въезде в страну трем российским журналистам, приехавшим в Тбилиси для участия в медиафоруме «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе», сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, что после прибытия в аэропорт Тбилиси военкор ТАСС Виктор Литовкин и журналист НТВ Александр Токарев были задержаны во время прохождения таможенного контроля. МВД Грузии впоследствии заявило, что российским гражданам отказали во въезде в страну по причине нарушения закона «Об оккупированных территориях».

Как позднее сообщил один из недопущенных журналистов Виктор Литовкин, никаких обоснований грузинские правоохранители не дали, лишь вложили в паспорт «какую-то бумагу на грузинском языке» и заявили по-русски, что во въезде на территорию Грузии им отказано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа грузинский минюст заявил, что подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России — за «нарушение многих статей Европейской конвенции».

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия обвинила Россию в нарушении «многих статей Европейской конвенции»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить