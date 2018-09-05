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Более полусотни молодых офицеров пополнили подводные силы ТОФ

Политика

Молодые лейтенанты уже распределены по соединениям и назначены на должности

Вилючинск, Камчатский край, 5 сентября 2018, 02:53 — REGNUM  Около 60 выпускников военно-морских вузов 2018 года прибыли служить на Камчатку в Подводные силы Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным Минобороны, молодые лейтенанты уже распределены по соединениям и назначены на должности командиров групп и инженеров на атомные подводные крейсеры и в части обеспечения.

Отмечается, что специальная комиссия уже занимается вопросами адаптации и приема молодых офицеров. Также в Минобороны подчеркнули, что вопрос о выделении служебного жилья для выпускников военных вузов уже решен.

Напомним, в городе Вилючинск Камчатского края размещен пункт базирования подводных сил 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок. Эскадра включает в себя две дивизии атомных подводных лодок, которые базируются в бухте Крашенниникова.

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Военно-морской флот
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