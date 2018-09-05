Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля

Дамаск, , 02:52 — REGNUM Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку израильских самолетов в провинции Хама, сообщает агентство SANA.

Источник агентства сообщил, что израильские самолеты летели на низкой высоте и пытались нанести удар по военным объектам в провинции Хама. Сирийским ПВО удалось сбить несколько ракет и заставить израильтян отступить.

По словам директора больницы города Масьяф, после израильского удара в медучреждение поступили один погибший и четверо раненых. В то же время, в больницу города Банияс поступили восемь раненых мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа агентство Reuters сообщило об атаке израильских ВВС по сирийской авиабазе под Дамаском. В свою очередь, сирийское агентство SANA опровергло информацию об атаке и заявило, что взрывы произошли в результате короткого замыкания на складе боеприпасов.

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