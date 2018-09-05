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Лавров назвал доллар инструментом наказания неугодных

Политика

Вашингтон манипулирует

Москва, 5 сентября 2018, 02:56 — REGNUM  Доллар превращен Соединенными Штатами в инструмент давления на геополитических противников и их союзников, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире «Большой игры» на Первом канале.

Оценивая экономическую политику Вашингтона, российский министр сказал, что США навязали миру свои правила, примером чему служит действующая международная валютно-финансовая система.

По его словам, мир рассчитывал, что Вашингтон будет соблюдать свои обязанности эмитента главной резервной мировой валюты, но напрасно.

«Долларом манипулирует Вашингтон, как он хочет», — сказал Лавров.

Российский министр отметил, что манипуляции проявляются в том, что США давят с помощью своей валюты на другие страны, наказывают противников, а также их партнеров.

«Тут же прекращает обслуживание любых банковых операций в долларах, причем не только страну, которую хотят наказать, но и всех, кто с ней так или иначе имеет какие-то отношения», — отметил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал покончить с доминированием доллара в международной торговле.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган: С гегемонией доллара США в международной торговли пора покончить

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Торговые войны США
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