Лавров назвал доллар инструментом наказания неугодных

Москва, , 02:56 — REGNUM Доллар превращен Соединенными Штатами в инструмент давления на геополитических противников и их союзников, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире «Большой игры» на Первом канале.

Оценивая экономическую политику Вашингтона, российский министр сказал, что США навязали миру свои правила, примером чему служит действующая международная валютно-финансовая система.

По его словам, мир рассчитывал, что Вашингтон будет соблюдать свои обязанности эмитента главной резервной мировой валюты, но напрасно.

«Долларом манипулирует Вашингтон, как он хочет», — сказал Лавров.

Российский министр отметил, что манипуляции проявляются в том, что США давят с помощью своей валюты на другие страны, наказывают противников, а также их партнеров.

«Тут же прекращает обслуживание любых банковых операций в долларах, причем не только страну, которую хотят наказать, но и всех, кто с ней так или иначе имеет какие-то отношения», — отметил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал покончить с доминированием доллара в международной торговле.

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